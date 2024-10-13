Такую возможность прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, российский диктатор планирует поставить их на охрану границ.

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В ЦПИ объяснили, как Россия будет использовать военных КНДР

Андрей Коваленко объяснил, что история о подготовке врагом военных КНДР может свидетельствовать о попытке в будущем поставить их охранять границу страны-агрессора в подкрепление пограничникам и отдельным срочникам.

По его словам, на примере операции Вооруженных Сил Украины в Курской области Россия увидела, что российские спецслужбы, в частности ФСБ, которому подчинены пограничники, а также срочники, не способны "качественно воевать".

Условно, Путин хочет, чтобы в плен если что попадали корейцы Кима,

– резюмировал начальник ЦПД.

Напомним, Washington Post еще на днях писало, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят обучение на территории страны-агрессора и могут быть отправлены на линию фронта в Украине до конца этого года.

Отмечалось, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях, чтобы наблюдать за российскими войсками и изучать поле боя. В то же время Украина еще не видела никаких северокорейских подразделений, которые принимали бы участие в боевых действиях.