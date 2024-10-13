Таку можливість прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, російський диктатор планує поставити їх на охорону кордонів.

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У ЦПД пояснили, як Росія використовуватиме військових КНДР

Андрій Коваленко пояснив, що історія про підготовку ворогом військових КНДР може свідчити про спробу в майбутньому поставити їх охороняти кордон країни-агресорки в підкріплення прикордонникам і окремим строковикам.

За його словами, на прикладі операції Збройних Сил України у Курській області Росія побачила, що російські спецслужби, зокрема ФСБ, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики, не здатні "якісно воювати".

Умовно, Путін хоче, аби в полон якщо що потрапляли корейці Кіма,

– резюмував начальник ЦПД.

Нагадаємо, Washington Post ще днями писало, що кілька тисяч солдатів з Північної Кореї зараз проходять навчання на території країни-агресорки та можуть бути відправлені на лінію фронту в Україні до кінця цього року.

Зазначалося, що північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях, щоб спостерігати за російськими військами та вивчати поле бою. Водночас Україна ще не бачила жодних північнокорейських підрозділів, які б брали участь у бойових діях.