Украина будет готовить основу для создания "военных компаний", – Зеленский

В Украине готовят законодательную основу для создания отечественных "военных компаний". Это будет достойный государственный ответ на спрос в сфере экспорта безопасности, в частности за границу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 6 мая.

Что сказал Зеленский об украинских "военных компаниях"?

Владимир Зеленский отметил, что имел совещание по некоторым особым послевоенным возможностям украинских воинов.

"Весь мир видит, что украинский воин действительно сильный, действительно опытный. Наш экспорт безопасности – после этой войны и для ветеранов – должен быть реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и в дальнейшем быть глобальным субъектом, чтобы украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что МВД Украины, разведка, необходимые чиновники, команда Офиса Президента готовят законодательную основу для того, что называется в мире "военными компаниями".

Я поручил разработать для Украины оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и в некоторых других организационных формах. Поэтому важно дать украинский государственный ответ на эту нишу, на эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности.

Какие детали о "военных компаниях" раскрыл глава МВД?

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что получил задание от президента вместе с командой МВД, разведкой, чиновниками и ОПУ наработать законодательную основу для урегулирования деятельности в сфере предоставления специальных охранных и безопасностных услуг. Это то, что называют "военные компании".

Речь идет о формировании прозрачной и контролируемой модели, которая позволит Украине занять свое место на глобальном рынке безопасности и при этом полностью соответствовать Конституции,

– отметил Игорь Клименко.

По словам министра, ведущие государства мира уже работают в этом направлении. Украина также имеет что предложить с учетом наших интересов и безопасности.

Как в Украине работают частные ПВО?

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" 12 апреля рассказал, что в Украине начали применять элементы частной системы противовоздушной обороны на основе дистанционно управляемых пулеметов. Дистанционные турели с пулеметами М2 используют для защиты важных объектов инфраструктуры.

В апреле на Харьковщине частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед", который летел со скоростью более 400 километров в час, что является новым этапом в развитии проекта.

В Министерстве обороны Украины отмечали, что к проекту частной ПВО присоединились 24 компании из разных областей. Примечательно, что частная ПВО не является отдельной неконтролируемой структурой, а работает как одна из частей общей системы противовоздушной обороны страны, ее деятельность координируется Воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ.