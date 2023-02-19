Бодикамеры снимают гораздо больше, чем показывают в сети: ОК "Юг" о случае в Одессе

Общество всколыхнуло видео, когда военные жестоко вручали повестку в Одессе. В Оперативном командовании "Юг" заявили, что люди увидели только "ту часть, которую захотели подать в паблики".

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Свобода LIVE" заявила, что запечатлеть успели гораздо больше.

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Что известно о случае в Одессе и бодикамеры у военных

Наталья Гуменюк заявила, что паблики подают только то, что будет "вкусно съедено". Также она извинилась "за эмоциональность".

В рамках служебного расследования, в том числе изучается полный формат видео, которое есть, в частности, на бодикамерах, которыми снаряжены эти группы. И поведение именно виновника этого инцидента достаточно провокационно. Оно достаточно некорректно, оно достаточно эмоционально, опять-таки,

– заявила Гуменюк.

По словам спикера, служебное расследование изучит полностью это видео, и выводы будут сделаны на основании этих результатов.

У каждой группы военных есть бодикамеры

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" заявила, что каждая группа военных имеет бодикамеры.

"Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но, понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла", – объяснила Наталья Гуменюк.

Однако спикер заверила, что случаи, когда насильно пытаются вручить повестку, а человек не хочет или убегает, – не такие системные, как их пытаются подать и создать.

"Если реально проанализировать (и мы это делаем последние две недели), те видео, которые вбрасываются в социальные сети, в частности, подхватывают телеграм-каналы, мы уже сталкивались с тем, что, например, задержание полицейскими с оружием мужчины, который очень активно спорил и очень активно сопротивлялся их действиям, были опять-таки прокомментированы посторонними съемщиками этой ситуации из окна как вручение повесток, в частности, в Одессе", – заявила Наталья Гуменюк.

По ее словам, на самом деле это оказалась Николаевщина, где задерживали из-за бытовой ссоры. Тогда полицию вызвала женщина, ведь отчим поссорился с сыном и бросался с ножом.

Что известно о случае в Одессе