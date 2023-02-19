Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Свобода LIVE" заявила, що зафільмувати встигли набагато більше.

Читайте також Жорстке вручення повістки в Одесі: в ОК "Південь" відреагували на поведінку військових

Що відомо про випадок в Одесі та бодікамери у військових

Наталія Гуменюк заявила, що пабліки подають лише те, що буде "смачно з'їдено". Також вона перепросила "за емоційність".

В рамках службового розслідування, у тому числі вивчається повний формат відео, яке є, зокрема, на бодікамерах, якими споряджені ці групи. І попередня поведінка саме винуватця цього інциденту досить провокативна. Вона досить некоректна, вона досить емоційна, знов-таки,

– заявила Гуменюк.

За словами речниці, службове розслідування вивчить повністю це відео, і висновки будуть зроблені на підставі цих результатів.

У кожної групи військових є бодікамери

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" заявила, що кожна група військових має бодікамери.

"Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов'язковий елемент, але, розуміючи, що ось так можуть розвиватися події, ми використали це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об'єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла", – пояснила Наталія Гуменюк.

Проте речниця запевнила, що випадки, коли насильно намагаються вручити повістку, а людина не хоче чи тікає, – не такі системні, як їх намагаються подати та створити.

"Якщо реально проаналізувати (і ми це робимо останні два тижні), ті відео, які вкидаються в соціальні мережі, зокрема, які підхоплюють телеграм-канали, ми вже стикалися з тим, що, наприклад, затримання поліцейськими зі зброєю чоловіка, який дуже активно сперечався і дуже активно пручався їхнім діям, було, знов-таки, прокоментовано сторонніми знімальниками цієї ситуації з вікна як вручення повісток, зокрема, в Одесі", – заявила Наталія Гуменюк.

За її словами, насправді це виявилася Миколаївщина, де затримували за побутову сварку. Тоді поліцію викликала жінка, адже вітчим посварився з сином і кидався з ножем.

Що відомо про випадок в Одесі