Военные, которых привлекали к освобождению Змеиного, живы: Минобороны разбило фейк пропагандистов

минобороны россии распространяет фейк, что, при установлении флага на острове Змеиный якобы погибли военные ВСУ. В Генштабе полностью опровергли такой бред.

Заявления россии о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали флаги на Змеином, не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает 24 канал.

Важно Змеиный зачистили: уничтожено 30 единиц вражеской техники, на острове – сплошные руины

Все военнослужащие, которых привлекали к заданию, возвращены в пункты назначения, – подчеркнул Громов.

Кстати, в вечерней сводке Генштаба сообщили то же самое.