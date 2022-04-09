Военные медики России выехали из радиационного центра Гомеля и забрали облученных оккупантов

Российские медики еще 7 апреля выехали из радиационного центра Гомеля, куда привезли оккупантов с облучением из Чернобыльской зоны. "Пациентов" они забрали с собой.

Также российские врачи покинули полевой госпиталь в Наровле. Таковы данные белорусских СМИ.

Заметьте Угроза Киеву, Житомирщине, Волыни, – советник главы МВД о войсках России в белорусском Гомеле

Кроме того, 5 апреля российские медики выехали из Мозыря. Также они покинули Хойники. К слову, облученных оккупантов из Гомеля забрали в Россию.

В то же время 8 апреля российские военные покинули Большие Зимовищи, где находились на дислокации.

Напомним – в Гомеле зафиксировали первую смерть от облучения среди оккупантов: смотрите видео