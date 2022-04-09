Також росісйькі лікарі покинули польовий госпіталь у Наровлі. Такими є дані білоруських ЗМІ.

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Крім того, 5 квітня російсткі медики виїхали з Мозиря. Також вони покинули Хойники. До слова, опромінених окупантів з Гомеля забрали до Росії.

Водночас 8 квітня російські військові покинули Великі Зимовищі, де перебували на дислокації.

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