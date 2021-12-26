Среди погибших – женщины и дети. После расправы силовики сожгли дома, автомобили и тела.

Также в декабре Лауреатку Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи в Мьянме приговорили к 4 годам тюрьмы

В Мьянме военные жестоко убили несколько десятков мирных крестьян

Американские журналисты узнали от свидетелей о страшном событии в Мьянме. Военные атаковали мирное село Мо Со в провинции Кайя и убили более 30 человек, среди которых женщины и дети.

Как предполагает издание, дальше силовики попытались скрыть преступление, и сожгли тела и автомобили.

Погибшими же были беженцы , скрывавшиеся в деревне от боевых действий между армией и повстанцами.

Тела были связаны веревками перед тем, как их подожгли,

– сказал один из свидетелей на условиях анонимности.

По его словам, все эти люди не были членами каких-либо отрядов или ополчений, а простыми крестьянами.

Кратко о ситуации в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в феврале 2021 года, свергнув демократически избранную власть.

С тех пор в стране идет противостояние армии и повстанцев – причем с применением авиации и тяжелой артиллерии.

Тысячи людей бегут в соседний Таиланд или прячутся в селах, расположенных подальше от боевых действий.