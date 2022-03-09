Военные могут открывать счета в банках, показав военный билет

Национальный банк упразднил некоторые ограничения для физических лиц. В частности, изменения в открытии счета для украинских защитников.

Это можно сделать на основании военного билета. Такое заявление было сделано в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Какие ограничения сняли

"Военнослужащие могут открывать счета и осуществлять верификацию на основании военного билета", – говорится в сообщении.

Кроме этого, говорится и о следующем:

граждане с "горячих" мест Украины могут снять наличные без ограничений;

есть возможность пожертвовать деньги для благотворительных учреждений и в гривнах, и иностранной валюте;

клиент может обменять деньги с рублей на другую валюту, если их прислали человеку из-за границы.

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Полный текст публикации:

Отмена неких банковских ограничений для физических лиц. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины: Национальный банк Украины отменил некоторые ограничения для физических лиц.

Военнослужащие могут открывать счета и осуществлять верификацию на основании военного билета. Украинцы, находящиеся на территориях, которым грозит временная оккупация, могут снимать со своих счетов наличные деньги в национальной и иностранной валюте без ограничений (при наличии денег в отделении банка).

Совершать переводы на счета благотворительных фондов можно не только в гривнах, но и в иностранной валюте.

В случае поступления денег из-за границы в российских рублях или белорусских рублях разрешается обмен этих денег на другую валюту для дальнейшего зачисления на счет клиента.

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