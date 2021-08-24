Военные, музыканты, педагоги: Зеленский вручил награды на параде ко Дню Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский на параде войск по случаю Дня Независимости Украины вручил ряд государственных наград. Их получили военнослужащие, культурные деятели, педагоги и артисты.

Президент вручил 31 награду, из них 4 посмертно. Среди посмертных наград – 3 Героя Украины.

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Кто получил звание Героя Украины

Звание Героя Украины с золотой звездой присвоили 3 военнослужащим:

солдату Билоусу Алексею Стефановичу (посмертно). Награду получила жена павшего.

старшине Ридзаничу Максиму Владимировичу (посмертно). Вручили орден жене героя.

полковнику Сидоренко Евгению Анатольевичу.

Также звание Героя Украины с орденом государства Владимир Зеленский присвоил двум деятелям:

Народному артисту Украины Яремчуку Назарию Назаровичу (посмертно). Награду получили сыновья певца Дмитрий и Назарий.

Учителю физики Харьковского физико-математического лицея №27 Гельврату Илье Марковичу.

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Награды за военную службу

Орден Богдана Хмельницкого III степени президент вручил подполковнику Кохану Виктору Николаевичу.

Медаль "За военную службу Украине" получили 6 военнослужащих:

прапорщик Билявцев Сергей Викторович;

прапорщик Глова Дмитрий Викторович;

сержант Лавринчук Николай Николаевич;

капитан медицинской службы Ратушная Елена Николаевна;

подполковник Рогальский Сергей Викторович;

старший солдат Чубенко Владимир Владимирович.

Медаль "Защитнику Украины" получили двое военных:

подполковник медицинской службы Гаркава Людмила Анатольевна;

сержант Чигринов Руслан Владимирович.

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Награды для деятелей науки, спорта и культуры

Президент НОК Украины Бубка Сергей Назарович получил из рук президента Орден Свободы.

Глава МИД Украины в 1990 – 1994 и 2000 – 2003 годах Зленко Анатолий Максимович отмечен орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно). Награду получила дочь покойного министра.

Орден Князя Ярослава III степени получили 2 научных работника НАН Украины:

Креминь Василий Григорьевич, президент Национальной академии педагогических наук Украины;

Лазоришинец Василий Васильевич, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.

Грузинский певец и актер Вахтанг Константинович Кикабидзе получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. Такую же награду Владимир Зеленский вручил тренеру сборной Украины по футболу в 2016 – 2021 годах Шевченко Андрею Николаевичу.

Орден "За заслуги" III степени из рук президента получили директор КП "Детская городская поликлиника №6 Одесского городского совета" Горищак Сергей Петрович и директор КП "Волынская областная клиническая больница" Яковенко Олег Константинович.

Орден княгини Ольги I степени получила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Либанова Элла Марленовна.

Президент Украины также вручил Орден княгини Ольги III степени:

Бейляк Марии Михайловне, профессору Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника;

Виногорад Наталье Алексеевне, заведующей кафедрой Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого;

Лынив Оксане Ярославовне, диригенту;

Яскевич Олесе Александровне, руководительнице ОО "Видеть сердцем".

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В Украине появились новые народные и заслуженные артисты Украины

Указом президента Украины звания народного артиста Украины получили двое деятелей культуры:

Плиш Богдан Иосифович, хормейстер Национального академического театра оперы и балета имени Тараса Шевченко.

Форманчук Александр Иванович, артист драмы Национального академического театра драмы и комедии имени Ивана Франко.

Также звание заслуженного артиста присвоили актеру Исаенко Андрею Николаевичу и певцу Монатику Дмитрию Сергеевичу, больше известному как MONATIK.

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