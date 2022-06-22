Военные недовольны руководством, бунтуют, – Лисянский о "чистках" в России

Американский Институт изучения войны сообщил, что Кремль хочет назначить генерала Сергея Суровикина вместо Александра Дворникова. Это может означать, что в России продолжаются "чистки" из-за провала войны в Украине.

Об этом 24 каналау рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Он говорит, что Кремль меняет руководство из-за того, что среднее звено российских военных недовольно руководством.

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По его словам, оккупанты недовольны настолько, что там есть целые бригады, которые поднимают бунты и убегают со своих позиций.

И для того, чтобы внизу "погасить" этот бунт российской армии, они меняют командующего оккупационной "операцией" в Украине. Это уже делают в третий раз,

– отметил эксперт.

Лисянский уверен, что Сергей Суровикин не такой профессионал в проведении подобных военных действий. "Это просто ход для того, чтобы кого-то заменить. А руководить будет "серый кардинал", к примеру, какой-то первый заместитель", – считает он.

По его мнению, у россиян страшная демотивация.

"Так, буряты уже отказываются воевать в начале июня, таким образом они бунтуют. Там полная анархия – кадыровцы делают свое, казаки – свое, армейцы оккупированных территорий Украины – тоже свое", – говорит правозащитник.

Лисянский добавил, что они (буряты, кадыровцы и мобилизованные из Донбасса военные) между собой конфликтуют, чтобы управлять заводами, предприятиями и тому подобное на оккупированных территориях.

Лисянский о ситуации на фронте и "чистке" офицеров в России:



"Чистки" среди военного руководства России: последние новости

Российская оккупационная армия терпит на войне в Украине катастрофические потери и поражения. Надеясь как-то это изменить, Кремль может приступить к "чистке" высших офицеров .

В настоящее время несколько российских СМИ подтвердили, что нынешний начальник штаба ЦВО генерал-полковник Михаил Теплинский сменит командующего воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Российский же офицер запаса Олег Марзоев заявил, что в России вскоре назначат командующего воздушно-космическими силами генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Южного военного округа, фактически заменив Дворникова.

Также в украинских спецслужбах говорят, что Кремль собирается уволить всех "чиновников" в ОРДЛО и заменить их кадрами из страны-агрессора. Первые подготовки к этому уже начались с увольнения "правительства" так называемой "ДНР".

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