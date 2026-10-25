В США истребитель F-16 перехватил гражданский самолет над резиденцией Трампа

Об этом сообщило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) в социальной сети X.

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Что известно о перехвате самолета над резиденцией Дональда Трампа

Инцидент произошел 24 октября примерно в 12:20 по восточному времени США над Палм-Бич во Флориде.

Истребитель F-16 перехватил легкий гражданский самолет, который вошел в зону временного ограничения полетов над поместьем Мар-а-Лаго, установленную Федеральным управлением гражданской авиации США.

Военный самолет применил стандартный маневр, чтобы привлечь внимание пилота гражданского воздушного судна. После этого пилот установил связь с военными, выполнил их указания и покинул воздушное пространство, на которое распространялись ограничения.

Если самолет перехватывают воздушные суда NORAD, пилот должен немедленно перейти на радиочастоту 121,5 или 243,0 МГц и развернуться в обратном направлении.

Необходимо продолжать движение в соответствии с указаниями, пока на одной из этих частот не поступят дальнейшие инструкции.

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После приземления пилотов, нарушивших ограничения на полеты, также могут ждать представители федеральных органов власти. К ним могут быть применены меры, предусмотренные законом.

Напомним, что Мар-а-Лаго – роскошное поместье в Палм-Бич, штат Флорида, принадлежащее президенту США Дональду Трампу. Это его частная резиденция и элитный клуб, где он проводит встречи с политиками, принимает иностранных лидеров и организует мероприятия. Из-за этого поместье часто называют "Зимним Белым домом".