У США F-16 перехопив цивільний літак над резиденцією Трампа

Про це повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) у соцмережі X.

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Що відомо про перехоплення літака над резиденцією Дональда Трампа

Інцидент стався 24 жовтня приблизно о 12:20 за східним часом США над Палм-Біч у Флориді.

Винищувач F-16 перехопив легкий цивільний літак, який увійшов до зони тимчасового обмеження польотів над маєтком Мар-а-Лаго, встановленої Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Військовий літак застосував стандартний маневр, щоб привернути увагу пілота цивільного повітряного судна. Після цього пілот установив зв'язок із військовими, виконав їхні вказівки та покинув повітряний простір, на який поширювалися обмеження.

Якщо літак перехоплюють повітряні судна NORAD, пілот має негайно перейти на радіочастоту 121,5 або 243,0 МГц і розвернутися у зворотному напрямку.

Необхідно продовжувати рух за вказівками, доки на одній із цих частот не надійдуть подальші інструкції.

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Після приземлення на пілотів, які порушили обмеження польотів, також можуть чекати представники федеральних органів влади. До них можуть застосувати передбачені законом заходи.

Нагадаємо, Мар-а-Лаго – розкішний маєток у Палм-Біч, штат Флорида, який належить президенту США Дональду Трампу. Це його приватна резиденція та елітний клуб, де він проводить зустрічі з політиками, приймає іноземних лідерів і організовує заходи. Через це маєток часто називають "Зимовим Білим домом".