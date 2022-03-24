Видео, которое невозможно смотреть без слез, опубликовали военные Оперативного командования "Север".

Внимание В Черниговской области ВСУ уничтожили 2 "Тигра", танк и КамАЗ оккупантов

Чернигов. Прошел месяц, как город дрогнул от российских авиабомб, ракет и снарядов. Месяц ужаса, смертей и разрушений,

– отметили военные.

В то же время, в командовании подчеркнули, что это и месяц непреклонной борьбы сил обороны совместно с коммунальными службами и населением. Месяц веры в победу.

Враг активизировал свои атаки в Чернигове. Особенно интенсивно враг открывал огонь по городу с вечера 23 марта. Тогда россияне повредили аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Чернигова.

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