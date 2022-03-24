Відео, яке неможливо дивитись без сліз опублікували військові Оперативного командування "Північ".

Увага На Чернігівщині ЗСУ знищили 2 "Тигри", танк і КамАЗ окупантів

Чернігів. Минув місяць, як місто здригнулося від російських авіабомб, ракет та снарядів. Місяць жаху, смертей та зруйнувань,

– зазначили військові.

Водночас у командуванні наголосили, що це і місяць непохитної боротьби сил оборони спільно з комунальними службами та населенням. Місяць віри в перемогу.

Наразі ворог активізував свої атаки в Чернігові. Особливо інтенсивно ворог відкривав вогонь по місту з вечора 23 березня. Тоді росіяни пошкодили аміакопровід на одному з найбільших підприємств харчової промисловості Чернігова.

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