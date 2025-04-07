Трое суток насиловал детей: полиция идентифицировала кадыровца, совершавшего преступления на Николаевщине

Следователи полиции идентифицировали кадыровца из чеченского спецподразделения "Ахмат", который причастен к военным преступлениям во время оккупации Николаевщины. Он вместе с побратимами запугивал, грабил, избивал и пытал местное население.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Следствие установило личность насильника

Следствие установило, что 19 марта 2022 года фигурант вместе с другими российскими военными захватил Снигиревскую громаду. Оккупант незаконно ворвался в заброшенную квартиру украинского военного. После этого он похитил и под дулом оружия привел в захваченный дом двух несовершеннолетних девушек в возрасте 13 и 15 лет.

Там он насиловал и запугивал детей трое суток. Кроме того, злоумышленник узнал, что мать одной из девушек – кадровая военная и сейчас находится в плену. За это он избил ребенка. На третий день девушкам удалось сбежать через окно в момент отсутствия оккупанта,

– сообщают в полиции.

Вскоре россияне начали отступать, и с ними сбежали и кадыровцы. Следователи идентифицировали насильника малолетних девушек – 26-летнего уроженца Ставропольского края, который добровольно вступил в ряды спецназовцев "Ахмат", прошел подготовку в "российском университете спецназа" в Чечне и приехал на войну в Украину.

Следователи полиции объявили ему о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны. Оккупанту грозит до десяти лет лишения свободы.

Кадыровец, который насиловал детей на Николаевщине / Фото полиции

Кстати, на днях СБУ заочно объявила подозрения трем российским генералам и их сообщникам, которые руководили захватом Запорожской АЭС в марте 2022 года. Они, в частности, отдавали приказы своим подчиненным атаковать энергетический объект с использованием тяжелого вооружения.