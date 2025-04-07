Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Слідство встановило особу ґвалтівника

Слідство встановило, що 19-го березня 2022 року фігурант разом з іншими російськими військовими захопив Снігурівську громаду. Окупант незаконно вдерся у покинуту квартиру українського військового. Після цього він викрав і під дулом зброї привів у захоплену оселю двох неповнолітніх дівчат віком 13 та 15 років.

Там він ґвалтував і залякував дітей три доби. Крім того, зловмисник дізнався, що мати однієї з дівчат – кадрова військова і наразі перебуває у полоні. За це він побив дитину. На третій день дівчатам пощастило втекти через вікно в момент відсутності окупанта,

– повідомляють у поліції.

Невдовзі росіяни почали відступати, і з ними втекли і кадирівці. Слідці ідентифікували гвалтівника малолітніх дівчат – 26-річного уродженця Ставропільського краю, який добровільно вступив в лави спецпризначенців "Ахмат", пройшов підготовку в "російському університеті спецназу" в Чечні й приїхав на війну в Україну.

Слідчі поліції оголосили йому про підозру за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Окупанту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Кадирівець, який ґвалтував дітей на Миколаївщині / фото поліції

До речі, днями СБУ заочно оголосила підозри трьом російським генералам та їхнім спільникам, які керували захопленням Запорізької АЕС у березні 2022 року. Вони, зокрема, віддавали накази своїм підлеглим атакувати енергетичний об’єкт з використанням важкого озброєння.