Таким чином вдалося зібрати доказову базу на ще шістьох росіян, які брали участь в окупації Запорізької АЕС у березні 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Хто причетний до захоплення ЗАЕС

Йдеться про трьох російських генералів та інших представників командування окупаційних угруповань росгвардії:

генерал-майора Дмитра Чистякова – командира 102-ї окремої бригади оперативного призначення у республіці Дагестан Росії;

генерал-майора Олексія Домбровського – заступника начальника головного управління росгвардії по Краснодарському краю Росії;

генерал-майора Юрія Лукачова – командира 22-ї окремої бригади оперативного призначення «Кобра» Північнокавказького округу росгвардії (на момент вчинення злочину був у званні полковник);

полковника Олексія Решетнєва – командира полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу росгвардії;

полковника Сергія Довганя – начальника відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу росгвардії;

підполковника Мурахдана Ахмедханова – командира посиленої тактичної групи 749-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії в республіці Дагестан Росії.

Як вдалося з'ясувати слідству, вищезгадані особи віддавали накази своїм підлеглим атакувати енергетичний об’єкт з використанням важкого озброєння у березні 2022 року. Під час захоплення росіяни обстрілювали станцію з танків та інших видів бронетехніки.

Унаслідок вогневого ураження загинув працівник станції та ще двоє громадян, четвертий – отримав поранення. Крім того, ворожі обстріли могли пошкодити технологічне обладнання і спричинити техногенну катастрофу,

– ідеться у повідомленні.

На тлі цього слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру за статтями про порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Обвинувальні акти стосовно всіх фігурантів скеровано до суду, тривають заходи щодо притягнення їх до відповідальності.

До слова, нещодавно МЗС Росії заявило, що ЗАЕС є "їхнім" ядерним об’єктом, а працівники є громадянами Росії, життя яких "не можна піддавати ризику". Москва відкинула можливість передачі контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні.