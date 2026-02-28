"Воспоминания есть у всех, но детали затираются": украинцев призывают поделиться историями о войне

В годовщину полномасштабного вторжения России снова заговорили о том, как сохранить память о пережитом. Украинцев призывают зафиксировать собственные истории, пока воспоминания еще не потеряли важных деталей.

Директор по контенту и коммуникациям Svidok.org Елена Кук в эфире 24 Канала объяснила, почему это имеет значение не только для будущих поколений, но и для судебных процессов уже сейчас. По ее словам, личные показания могут стать инструментом ответственности для России.

Как показания становятся частью уголовных дел?

Команда платформы уже четвертый год собирает свидетельства украинцев о войне. Даже самые сильные переживания со временем теряют четкость, а отдельные детали стираются. Именно поэтому такие даты, как 24 февраля, становятся поводом напомнить о необходимости зафиксировать личный опыт.

Воспоминания есть у всех, но детали затираются. Очень важно, пока мы это помним, записать это, чтобы Россия не смогла сманипулировать этими фактами,

– отметила Елена Кук.

Она рассказала, что платформа принимает различные истории – об оккупации, обстрелы, эвакуацию, волонтерство или личные переживания. Все материалы проходят модерацию, чтобы отсеять дезинформацию и российские нарративы.

Напомним, в прошлом году к годовщине полномасштабного вторжения онлайн-платформа Svidok.org запустила флешмоб по сбору анонимных свидетельств украинцев о войне. Собранные истории частично передавали в Офис генпрокурора и Международный уголовный суд, а также использовали для международных выставок о последствиях агрессии России.

По словам Кук, после получения согласия автора историю вместе с данными передают в Офис генерального прокурора и Международный уголовный суд. Далее уже следователи решают, приобщать ли эти материалы к конкретному производству. Часть таких свидетельств уже стала доказательствами по уголовным делам.

Уже около 350 историй приобщены к уголовным делам и будут использоваться в судах,

– отметила Кук.

Она добавила, что команда не имеет доступа к дальнейшему ходу следствия из-за тайны расследования. В то же время сам факт приобщения историй к делам свидетельствует, что личные рассказы могут иметь реальный юридический результат.

Истории украинцев звучат за рубежом

Собранные свидетельства работают не только в юридической плоскости. Платформа системно распространяет эти истории за пределами Украины, чтобы иностранная аудитория слышала о войне не только через цифры и сводки, а через голоса самих украинцев. По ее словам, формат личного рассказа часто имеет значительно большее эмоциональное воздействие.

Иногда истории от первого лица гораздо больше цепляют иностранцев, чем то, что они читают в новостях или видят в статистике,

– отметила она.

Кук привела пример недавнего события в Лондоне, где британские актеры читали показания украинцев с платформы. Такие мероприятия помогают объяснять, что именно происходит в Украине, и формировать понимание войны через конкретные человеческие истории.

Буквально вчера в Лондоне на Трафальгарской площади актеры читали истории украинцев с нашей платформы и говорили о войне через их слова,

– добавила Кук.

Она подчеркнула, что огласка за рубежом является частью более широкой цели – сохранить правду о войне и донести ее до международного сообщества. Именно поэтому каждое свидетельство может иметь значение не только для автора, но и для страны в целом.

Как оставить свидетельство и что гарантируют авторам историй?

Кук объяснила, что присоединиться к инициативе может каждый. Для этого достаточно зайти на сайт платформы или позвонить на горячую линию и надиктовать свою историю. По ее словам, команда сделала процесс максимально простым, чтобы люди не откладывали рассказ из-за сложности процедуры.

Важно! Каждый может зайти на сайт Svidok.org или позвонить по телефону 0800 507 480 и надиктовать свою историю.

Отдельно Кук отметила безопасность. Все показания являются конфиденциальными, а перед передачей материалов правоохранителям обязательно спрашивают согласие автора. Платформа также имеет защиту от кибератак, чтобы собранные данные не были потеряны.

Каждое свидетельство является конфиденциальным и анонимным. Человек может не переживать, что его данные будут обнародованы,

– подчеркнула Кук.

Она добавила, что сейчас на платформе уже зарегистрировано более 5 500 человек и сохранено более 4 000 историй. Кроме того, в рамках совместной инициативы с благотворительным фондом часть свидетельств о военных преступлениях конвертируют в донаты на дроны-перехватчики. Таким образом личная история становится не только частью памяти и доказательной базы, но и практической поддержкой обороны.

