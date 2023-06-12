Белорусское издание "Зеркало" совместно с 24 Каналом на конкретных примерах объясняет, о каких преступлениях цинично лжет российская пропаганда, и что отказывается принимать российские власти. Ведь во время полномасштабного вторжения независимые издания и международные организации подтверждали факты военных преступлений.

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Преступления против гражданского населения

Россия начала войну с нарушением обычаев ведения войны и первыми выстрелами атаковала гражданскую инфраструктуру. После этого стало ясно, что преступления против человечности будут продолжаться. В первые дни российские захватчики начали атаковать жилые дома и продолжают это делать и дальше.

Российское минобороны утверждает, что якобы использует высокоточное оружие и наносит удары только по военным объектам. Однако существует множество доказательств о лжи кремлевской пропаганды. В частности, по данным ООН, более 90 процентов жертв среди мирного населения Украины погибли от российских снарядов. Кроме "Кинжалов" оккупанты используют неуправляемые бомбы, противокорабельные ракеты с низкой точностью, кассетные боеприпасы, реактивные системы залпового огня.

Все эти преступления задокументированы. Массированные обстрелы привели к огромному ущербу – разрушены десятки тысяч жилых домов, более 3 000 учебных заведений и более 600 медучреждений.

После массированных обстрелов городов и ударов по гражданской инфраструктуре россияне нацелились на энергетические объекты Более того, Путин лично сообщил о начале таких действий в обращении.

По предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины,

– заявил российский диктатор в октябре 2022 года.

С тех пор оккупанты начали систематически бить по энергетической инфраструктуре. Враг преследовал цель нарушить работу энергосистемы и системы отопления. Долгое время регионы Украины оставались без света, воды и тепла. Наиболее жестоко россияне наносили удары зимой, чтобы украинцы как можно дольше оставались без необходимых коммуникаций. Кремлевские власти прекрасно понимали, что воюют против мирного населения, однако цинично продолжали совершать преступления против человечности.

Все эти удары по гражданской, критической и энергетической инфраструктуре ООН считает военным преступлением, факты которых задокументированы. Однако российская пропаганда продолжает цинично радоваться ракетным ударам по территории Украины.

Массовые казни украинцев

Первые доказательства массовых преступлений против человечности открылись после деоккупации в Киевской области. Там россияне совершали столько военных преступлений, что весь мир был в шоке. Множество журналистов независимых западных изданий собрали тысячи доказательств против оккупантов в Буче и Ирпене. Кремлевская пропаганда же на все имеет один ответ – это все "подделка" и "фейк".

И такие преступления зафиксировали не только в Киевской области, после деоккупации других регионов мир узнал о массовых казнях в Черниговской, Харьковской, Сумской областях. Наиболее распространенным методом убийства россиян являлся выстрел с близкого расстояния. Тела расстрелянных гражданских украинцев находили на местах, где базировались оккупанты.

Часто казнь происходила после долгих пыток и жестокого обращения. Людей находили со связанными руками или ногами. Задержанных могли пытать током, душить кабелями, пакетами, противогазами или подвешивать к потолку со связанными руками.

Правительство страны-агрессора не берет ответственность за содеянное. Более того, кремлевская пропаганда называет такие доказательства "инсценированием" и традиционно обвиняет во всем Украину.

Депортация украинских детей

Еще одно громкое военное преступление россиян – это депортация детей из Украины. Поэтому Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и так называемой "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой. Россияне угоняют украинских детей, принудительно выдают им новые паспорта и передают в приемные семьи.

Обратите внимание! Международное гуманитарное право запрещает эвакуацию детей стороной вооруженного конфликта, за исключением временной эвакуации, когда этого требуют веские причины, связанные со здоровьем или безопасностью. При этом требуется письменное согласие родителей или законных опекунов.

К тому же депортируют детей не только в Россию, но и в Белоруссию. Пропагандисты утверждают, что все будто происходит с согласия родителей или опекунов. Однако обнародовать хоть какое-то "доказательство" они не могут, потому что снова загнали себя в угол бесконечной ложью. ООН и Международный уголовный суд заявили, что такая "депортация" имеет все признаки военного преступления. Вместе с тем Парламентская ассамблея Совета Европы назвала это актом геноцида. Однако мнение международных организаций не интересует окупантов.

Как бы россияне ни пытались скрывать правду от своего общества, отвергать обвинения с депортацией детей, ударами по гражданскому населению, убийствам, массовых казнях – ответственность все равно ждет Путина и российских преступников.

О чем молчит российская пропаганда: видео