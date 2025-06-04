СБУ объявили подозрение двум российским судьям, которые вынесли тюремные приговоры бойцам "Азова"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум российским судьям. Они незаконно приговорили к длительному заключению пленных бойцов полка "Азов".

Они назначили двум пленным военнослужащим Национальной гвардии Украины по 18 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ сообщила о подозрении двум российским судьям

Речь идет о судьях Южного окружного военного суда России – Константина Простова и Сергея Образцова. По данным следствия, в мае и ноябре 2024 года они вынесли приговоры двум украинским воинам, приговорив каждого к 18 годам заключения в колонии строгого режима.

Оба осужденных – военнослужащие 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов", которые участвовали в обороне Мариуполя с начала широкомасштабного вторжения России. Против них российские судьи организовали фиктивный судебный процесс, используя вымышленные обвинения.

Такие действия грубо нарушают международное гуманитарное право: украинские военнослужащие имели статус комбатантов, а значит имеют право на правовую защиту как военнопленные. Содержание их в колонии является прямым нарушением Женевских конвенций.

СБУ задокументировала факты преступной деятельности Простова и Образцова. Им инкриминируется статья УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, в частности игнорирование положений статей 129 и 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

Сейчас оба фигуранта скрываются на территории России. Продолжаются следственные и оперативные действия с целью их привлечения к ответственности.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.