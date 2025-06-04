Вони призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ повідомила про підозру двом російським суддям

Йдеться про суддів Південного окружного військового суду Росії – Костянтина Простова та Сергія Образцова. За даними слідства, у травні та листопаді 2024 року вони винесли вироки двом українським воїнам, засудивши кожного до 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Обидва засуджених – військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов", які брали участь в обороні Маріуполя з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Проти них російські судді організували фіктивний судовий процес, використовуючи вигадані звинувачення.

Такі дії грубо порушують міжнародне гуманітарне право: українські військовослужбовці мали статус комбатантів, а отже мають право на правовий захист як військовополонені. Утримання їх у колонії є прямим порушенням Женевських конвенцій.

СБУ задокументувала факти злочинної діяльності Простова та Образцова. Їм інкриміновано статтю КК України – порушення законів та звичаїв війни, зокрема ігнорування положень статей 129 і 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Наразі обидва фігуранти переховуються на території Росії. Тривають слідчі та оперативні дії з метою їх притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.