Он также добавил, что Украине нужен справедливый и долговременный мир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского с иностранными лидерами.

Смотрите также Мы надеемся, что закончим эту войну в этом году, – Зеленский

Что заявил Зеленский о трибунале для российских военных преступников

По словам Зеленского, в этой войне сложно найти справедливость. Глава государства объясняет, что тот способ, в который Россия ведет войну, и количество людей, погибших в результате нее, невозможно забыть. Он вспомнил о похищении детей и вывозе их на территорию страны-агрессора, а также о тысячах людей, которые были несправедливо заключены.

Конечно, мы будем работать над трибуналом, и даже после завершения горячей фазы войны мы не забудем наших людей,

– говорит глава государства.

Он также выразил надежду, что партнеры Украины разделяют это мнение и что они не забудут все военные преступления, которые совершила Россия. А также сделают все, чтобы те люди, которые начали эту неспровоцированную войну, понесли наказание за свои действия.