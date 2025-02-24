Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского с лидерами других стран в понедельник, 24 февраля.

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Когда может закончиться война в Украине

Журналисты спросили у президента, какие надежды относительно Украины и украинцев он имеет на следующие три года.

Мы надеемся, что мы сможем закончить войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация, очень сложно всем нашим странам проходить всю войну со всем уважением к нашим солдатам, военным, людям,

– ответил Зеленский.

В то же время, по словам главы государства, не стоит говорить только о "трех годах" в контексте того, как обеспечить мир и безопасность.

Россия может вернуться через 10 лет, если мы не будем готовы. Они не вернутся, если мы поставим их на их место, на их территорию, и если Украина будет в Европейском Союзе и НАТО в ближайшем будущем,

– подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что россияне не вернутся, если Украина будет иметь крепкую армию, единство и станет членом Альянса. По словам президента, страна-террористка никогда не простит миру, что она не победила, а именно это и произойдет.

К слову, ранее Зеленский заявил, что он передал спецпредставителю Трампа Келлогу перечень с более 25 случаями, когда Россия нарушала режим прекращения огня с 2014 года.