В Киеве стартовал саммит "Поддерживай Украину" с участием президента Зеленского и мировых лидеров. Глава государства объяснил, каким видит первый шаг на пути к окончанию войны, передает 24 Канал.

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Что имел в виду президент

По его словам, завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Президент отметил, что доверия к России и ее желанию остановить агрессию сейчас нет.

По мнению Зеленского, первым шагом, который будет сигнализировать о готовности Кремля к мирным переговорам, должно стать освобождение тысячи украинских пленников, которые содержатся не только с 2022 года, но и с 2014 года.

Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех,

– подчеркнул президент.

Политик подчеркнул, что участие в переговорах должны принимать Украина, Европа, США и Россия.

Напомним, что во время последнего обмена военнопленными, состоявшегося 5 февраля, Украина освободила из российского плена 150 военнослужащих – представителей разных родов войск.