По словам руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко, известно о почти 50 предварительных совпадений останков, которые передали россияне, с ДНК родственников, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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"Это действительно погибшие украинские воины"

Охрименко отметил, что пока доказательств того, что военные, чьи тела передали Украине, находились в самолете Ил-86, нет. СБУ до сих пор расследует данный инцидент.

Напомним, что на 24 января 2024 года был запланирован обмен военнопленными. Позже Россия заявила об аварии Ил-76 над Белгородской областью. Оккупанты утверждали, что в самолете находились 65 украинских защитников, которых везли на обмен.

Предварительно, самолет могла сбить российская система ПВО. Украина требовала от Кремля доказательств гибели своих граждан, настаивала на передаче их тел. Москва согласилась на это только через год после трагедии.