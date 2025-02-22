За словами керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменко, відомо про майже 50 попередніх збігів останків, які передали росіяни, з ДНК родичів, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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"Це справді загиблі українські воїни"

Охріменко зазначив, що наразі доказів того, що військові, чиї тіла передали Україні, перебували у літаку Іл-86, немає. СБУ досі розслідує даний інцидент.

Нагадаємо, що на 24 січня 2024 року був запланований обмін військовополоненими. Пізніше Росія заявила про аварію Іл-76 над Бєлгородською областю. Окупанти стверджували, що у літаку перебували 65 українських захисників, яких везли на обмін.

Попередньо, літак могла збити російська система ППО. Україна вимагала від Кремля доказів загибелі своїх громадян, наполягала на передачі їхніх тіл. Втім, Москва погодилася на це лише через рік після трагедії.