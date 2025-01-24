Про це вона розповіла під час брифінгу в "Медіацентр Україна", повідомляє 24 Канал. Олена Тайлакова, представниця родин військовополонених, поділилася спогадами, як чекала повернення сина, але її надії обірвалися трагедією.

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Рік після катастрофи в Бєлгороді

Мати військовополоненого пригадала, як 23 січня їй зателефонували та оголосили про повернення сина в Україну.

Стан у мене був настільки спокійний, я навіть себе не впізнавала. Думала, ну наразі ми зробили таку роботу і це повинно було статися і ми видохнемо з чоловіком, з родичами і зустрінемо сина. Але такого не сталося. І з 23 на 24 я сіла в потяг і поїхала в Київ,

– розповіла вона.

Виконавча директорка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко додала, що того ж дня з літаком Іл-76 над Бєлгородською областю 24 січня 2024 року був ще, як мінімум, один літак, який також перевозив військовополонених.

Що відомо про трагедію з Іл-76 під Бєлгородом

Росія заявила, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області 24 січня 2024 року, перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Водночас українська сторона неодноразово ставила під сумнів ці твердження, наголошуючи на відсутності підтверджених даних.

Україна розпочала власне розслідування, щоб з’ясувати, чи дійсно наші військовополонені могли бути на борту, а також встановити реальні причини авіакатастрофи. Наразі ці обставини залишаються невідомими, і жодних остаточних висновків зробити неможливо.