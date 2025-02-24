Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського з лідерами інших країн у понеділок, 24 лютого.

Читайте також Обмін "всіх на всіх": Зеленський сказав, із чого має початися завершення війни в Україні

Коли може закінчитися війна в Україні

Журналісти запитали у президента, які надії щодо України та українців він має на наступні три роки.

Ми сподіваємось, що ми зможемо закінчити війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація, дуже складно усім нашим країнам проходити всю війну з усією повагою до наших солдатів, військових, людей,

– відповів Зеленський.

Водночас, за словами глави держави, не варто говорити лише про "три роки" в контексті того, як забезпечити мир та безпеку.

Росія може повернутися через 10 років, якщо ми не будемо готові. Вони не повернуться, якщо ми поставимо їх на їхнє місце, на їхню територію, і якщо Україна буде в Європейському Союзі та НАТО в найближчому майбутньому,

– наголосив президент України.

Володимир Зеленський додав, що росіяни не повернуться, якщо Україна матиме міцну армію, єдність та стане членом Альянсу. За словами президента, країна-терористка ніколи не пробачить світу, що вона не перемогла, а саме це і відбудеться.

До слова, раніше Зеленський заявив, що він передав спецпредставнику Трампа Келлогу перелік із понад 25 випадками, коли Росія порушувала режим припинення вогню з 2014 року.