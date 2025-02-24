Він також додав, що Україні потрібен справедливий та довготривалий мир. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського з іноземними лідерами.

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Що заявив Зеленський про трибунал для російських воєнних злочинців

За словами Зеленського, у цій війні складно знайти справедливість. Глава держави пояснює, що той спосіб, у який Росія веде війну, і кількість людей, що загинули внаслідок неї, неможливо забути. Він згадав про викрадення дітей та вивезення їх на територію країни-агресорки, а також про тисячі людей, які були несправедливо ув'язнені.

Звичайно, ми будемо працювати над трибуналом, і навіть після завершення гарячої фази війни ми не забудемо наших людей,

– каже глава держави.

Він також висловив сподівання, що партнери України поділяють цю думку і що вони не забудуть усі воєнні злочини, які вчинила Росія. А також зроблять все, щоб ті люди, які розпочали цю неспровоковану війну, понесли покарання за свої дії.