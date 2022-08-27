российские военные отказываются возвращаться из Казахстана: не хотят воевать в Украине
Источник:ГУР Украины
российская армия продолжает нести безумные потери на войне с Украиной. Их солдаты ищут разные причины, чтобы только "отмазаться" от поездки.
Военные россии в Казахстане отказываются возвращаться, чтобы не воевать в Украине
К слову, минобороны россии приняло решение увеличить штатную численность своих вооруженных сил на 2039758 единиц. Впрочем, кажется, не все к этому готовы. Так, военный контингент россии, который дислоцируется в Казахстане, отказывается возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, в полном составе привлеченного на войне с Украиной,
– говорится в сообщении.
В то же время в ГУР подчеркнули, что на самом деле военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента.
Впрочем, российское командование не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, введенные туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти. В частности, речь идет об около 1 000 военнослужащих с полным вооружением и техникой. Все они дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромы, военные полигоны, нефтебазы и т.д.
Кроме того, в разведке сообщили, что россия почти полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении. Это сделали для того, чтобы привлечь их к войне против Украины.
Потери врага по состоянию на 27 августа
Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать оккупантов за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 российских бойцов. Так, ВСУ уже ликвидировали 46,5 тысячи оккупантов. Немалые потери оккупантов и в военной технике:
- танков – 1939 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 4 254 (+3) единицы;
- артиллерийских систем – 1045 (+5) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 274 (+2) единицы;
- средств ПВО – 148 единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 202 единицы
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2) единиц;
- крылатых ракет – 196 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3) единиц;
- специальной техники – 99 единиц.
Какая ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео