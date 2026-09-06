Американские военные изменили тактику применения танков после учений с ВСУ, – BI

Командир роты 7-го кавалерийского полка армии США капитан Аллан Уотсон заявил, что учения с участием украинского подразделения беспилотных систем "Немезида" помогли американским военным изменить тактику использования бронетехники в условиях массированной угрозы со стороны дронов. По итогам учений в Германии американские бойцы пересмотрели способы маскировки и маневрирования танков.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Как американские военные перенимали опыт ВСУ?

Во время учений американские солдаты противостояли условным противникам, которых поддерживал 412-й полк Украинских сил беспилотных систем.

Украинское подразделение "Немезида" привнесло в учения реальный боевой опыт ведения войны с помощью беспилотников, что стало серьезным испытанием для американских военных. Разведывательные дроны постоянно отслеживали передвижения техники США, а американские подразделения на тот момент не располагали необходимыми средствами противодействия.

В ответ на постоянную угрозу с воздуха американские военные были вынуждены кардинально изменить способы применения тяжелого вооружения. Они прятали боевые машины "Брэдли" в оврагах и среди деревьев, использовали сложный рельеф для маскировки маневров и намеренно избегали предсказуемых маршрутов.

Противник все равно нас находил. Но даже с помощью беспилотной разведки противнику приходилось использовать традиционные методы наземной разведки и проникновения. Хотя беспилотник мог идентифицировать нас с воздуха, использовать эту информацию могли только войска на земле,

– отметил Уотсон.

Несмотря на потери танков и бронемашин во время симуляции боя, американский командир подчеркнул важность извлеченного урока. По его мнению, такие потери являются естественными во время учений, максимально имитирующих реальный вооруженный конфликт.

Результаты учений доказали, что массовое использование БПЛА не делает тяжелую бронетехнику бесполезной на поле боя. При условии грамотной адаптации и учета угрозы со стороны дронов танки и БМП продолжают обеспечивать критически важную мобильность, защиту и огневую мощь.

Наша бронетехника не сделала нас более уязвимыми, она сделала нас мобильными, защищенными и опасными,

– подчеркнул военный.

Напомним, украинские военные во время учений в Польше не проходят базовые курсы по управлению дронами и радиоэлектронной борьбе, поскольку уже обладают значительным боевым опытом в этих сферах. Вместо этого западные инструкторы сосредотачиваются на тактике, лидерстве, планировании операций и интеграции беспилотников в боевые действия.

В свою очередь, украинские военные и инструкторы делятся собственным опытом с военными стран НАТО, в частности в отношении применения дронов, РЭБ и наземных роботизированных систем.