Про це повідомляє видання Business Insider.

Як американські військові переймали досвід ЗСУ?

Під час вишколу американські солдати протистояли умовному противнику, якого підтримував 412-й полк Українських сил безпілотних систем.

Український підрозділ "Немезіда" привніс у навчання реальний бойовий досвід ведення війни за допомогою безпілотників, що стало серйозним випробуванням для американських військових. Розвідувальні дрони постійно відстежували пересування техніки США, а американські підрозділи на той момент не мали необхідних засобів протидії.

У відповідь на постійну загрозу з повітря американські військові були змушені кардинально змінити способи застосування важкого озброєння. Вони ховали бойові машини "Бредл"і в ярах та серед дерев, використовували складний рельєф для маскування маневрів і навмисно уникали передбачуваних маршрутів.

Противник все одно нас знаходив. Але навіть за допомогою безпілотної розвідки супротивнику доводилося використовувати традиційні методи наземної розвідки та проникнення. Хоча безпілотник міг ідентифікувати нас зверху, використовувати цю інформацію могли лише війська на землі,

– зазначив Уотсон.

Попри втрати танків і бронемашин під час симуляції бою, американський командир наголосив на важливості отриманого уроку. На його думку, такі втрати є природними під час навчань, що максимально імітують реальний збройний конфлікт.

Результати вишколу довели, що масове використання БпЛА не робить важку бронетехніку марною на полі бою. За умови грамотної адаптації та врахування дронової загрози танки й БМП продовжують забезпечувати критично важливу мобільність, захист і вогневу потужність.

Наша бронетехніка не зробила нас більш вразливими, вона зробила нас мобільними, захищеними та небезпечними,

– підкреслив військовий.

Нагадаємо, українські військові під час навчань у Польщі не проходять базові курси з управління дронами та радіоелектронної боротьби, оскільки вже мають значний бойовий досвід у цих сферах. Натомість західні інструктори зосереджуються на тактиці, лідерстві, плануванні операцій та інтеграції безпілотників у бойові дії.

Своєю чергою, українські військові й інструктори діляться власним досвідом із військовими країн НАТО, зокрема щодо застосування дронів, РЕБ і наземних роботизованих систем.