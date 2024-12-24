В далеком 1919 году, когда большевики подходили к Киеву, в попытке спасти нацию Симон Петлюра отправляет в Европу капеллу с легендарной щедривкой. Теперь Украина снова противостоит российскому нашествию. И под свистом пуль и снарядов сердца защитников разжигает та же мелодия, передает 24 Канал со ссылкой на ССО.

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"Щедрик" сквозь века сопровождал борьбу украинцев

Воины Сил специальных операций отметили, что сегодня тысячи наших защитников и защитниц продолжают бороться в тяжелых условиях, защищая наши мечты, свободу и культуру. Они призвали присоединиться к борьбе – или с оружием в руках, или добрым словом, или поддержкой.

"Щедрик" объединяет нас в любви и свете независимо от границ и расстояний. Пусть это будет символом того, что мы сильны вместе,

– говорится в подписи к рождественскому видео от ССО.

Щемящий сюжет от защитников: смотрите видео

К слову, украинские защитники установили рождественскую елкуу в городе Суджа, что в Курской области.