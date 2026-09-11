Все зависит от одного: когда потенциально может начаться наступление из Беларуси

ГПСУ объявила, что в Украине введен специальный пограничный режим вдоль границы с Россией и Беларусью. Ограничения действуют в полосе шириной 1 километр на протяжении всего периода военного положения. Решение обусловлено необходимостью укрепления обороноспособности. Существует риск использования территории Беларуси для дестабилизации ситуации в приграничных регионах.

Комментируя в интервью 24 Каналу такое решение правительства Украины, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко высказал мнение, что подобная угроза носит постоянный характер: она не усиливается, но сохраняется.

Белорусские разведчики проводят военные учения

Угроза, по мнению Латушко, усилится только тогда, когда на территории Беларуси будет наблюдаться скопление российских вооруженных сил. Это, по его словам, может произойти только после мобилизации в России. Если этот процесс состоится, то, по его убеждению, велика вероятность того, что российские солдаты прибудут в Беларусь хотя бы для проведения там учений и подготовки к военным действиям.

С другой стороны, сегодня появилась информация о том, что военные разведки начали учения вдоль границы с Украиной в Брестской области. ГУР Минобороны Беларуси и военная разведка Казахстана. Понятно, что Казахстан не преследует агрессивных целей в отношении Украины, но белорусские разведчики будут играть роль диверсантов. Получается, казахи будут по болотам на Полесье ловить белорусских диверсантов. Но понятно, что эти белорусские диверсанты, скорее всего, будут играть роль украинцев,

– озвучил Латушко.

Он пояснил, что в настоящее время Государственная пограничная служба Украины говорит о возможных провокациях под чужим флагом. Латушко предполагает, что извне могут появиться обвинения в том, что якобы Украина обстреляла, например, приграничные территории или забросила в Беларусь диверсантов.

А в ответ на это могут начать определенные действия против Украины и создадут формальный повод для военных действий. Поэтому то, что Государственная пограничная служба видит эти угрозы, абсолютно правильно. Но еще раз говорю: уровень, степень их масштаба зависит только от того, когда появятся российские вооруженные силы,

– подчеркнул Латушко.

Объявит ли Путин мобилизацию этой осенью

Продолжаются разговоры о том, что Путин осенью после выборов в Госдуму может объявить очередную волну мобилизации. В Кремле такой сценарий развития событий отвергают. Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси считает, что официальные лица России так заявляют сейчас, потому что не хотят социальных потрясений накануне выборов, до которых осталось несколько недель.

Латушко обратил внимание на то, что в российском обществе растет непонимание, почему была начата эта война и каковы ее дальнейшие цели. Очень многие россияне начали уезжать в Грузию, Армению и другие страны, чтобы не попасть под мобилизацию.

Это отток человеческого, кадрового капитала. Он создает проблемы в экономике. А в перспективе встанет вопрос: а с кем тогда воевать, если все бегут из страны? Поэтому здесь они будут во всю громкость заявлять, что никакой мобилизации не будет, что это происки Украины. В дальнейшем, скорее всего, у Путина не будет других возможностей, кроме как провести мобилизацию в той или иной форме,

– убежден Латушко.

Полная версия интервью с Павлом Латушко: смотрите видео