Документ уже вступил в силу, а пограничники приступили к внедрению предусмотренных им правил. Об этом сообщили в ГПСУ.

Что известно о спецрежиме на границе с Россией и Беларусью?

Специальный режим будет действовать в течение всего периода военного положения. Он распространяется на земельные участки шириной 1 километр вдоль государственной границы с Россией и Беларусью.

В этой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей.

Также нельзя проводить работы, не связанные с обороной Украины, отражением российской агрессии или охраной государственной границы.

В правительстве пояснили, что такие меры необходимы для укрепления обороны Украины. В частности, они должны снизить риски разведывательно-подрывной деятельности и возможных попыток дестабилизации ситуации в приграничных областях с использованием территории Беларуси.

Ограничения носят временный характер и будут действовать только во время военного положения.

Какова ситуация на границе?

В Харьковской области россияне ежедневно пытаются продвигаться небольшими пехотными группами. Они обстреливают украинские позиции артиллерией, УАБами и дронами, а затем пытаются провести атаку пехотой.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что наиболее активно враг действует в районе Вильхуватской и Волчанской общин. Россияне пытаются найти слабые места в обороне вблизи Артильного, Дегтярного, Малой Волчьей и соседних населенных пунктов. Украинские военные уничтожают российские группы как после их выхода к границе, так и еще на подступах.

В то же время в Сумской области активность россиян в последние недели снизилась. Там враг в основном проверяет украинскую оборону, но не пытается вступать в длительные бои или активно продвигаться. Отдельные атаки все еще происходят, в частности в районе Юнаковской общины.

Демченко предположил, что у России может не хватать свободных сил для одновременного усиления нескольких направлений.