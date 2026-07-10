Это месседж: зачем Беларусь проводит "вечные" учения

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в течение 2026 года состоятся еще три вида военных учений, в которых примет участие армия страны. Они будут проходить в рамках ОДКБ.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко, сообщив, что к военным учениям присоединятся Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Учения стран ОДКБ: что они хотят показать?

Белорусский оппозиционер напомнил, что Организация Договора о коллективной безопасности создавалась с целью охватить постсоветские страны. Однако сейчас она сужается: ранее Армения заморозила свое членство в ОДКБ. Поэтому количество стран, участвующих в таких совместных военных учениях, сокращается. По его словам, это объединение постепенно разваливается.

Но все равно они хотят показать, что у них есть военно-политический союз с точки зрения потенциального взаимодействия, если кто-то решит совершить нападение на государство-члена ОДКБ. Однако никто не планирует ни в НАТО, ни в Украине этого делать. Все с точностью до наоборот,

– подчеркнул Латушко.

По словам белорусского оппозиционера, таким образом (проведение военных учений) Лукашенко демонстрирует, что тренирует свою армию, что учения проводятся и для представителей территориальной обороны в различных регионах Беларуси. С начала года была проведена внеплановая проверка боеготовности (продолжавшаяся до марта), затем учения Западного военного округа, учения по боевому применению ядерного оружия, а впоследствии – мобилизационные учения в Гродненской области. Кроме того, постоянно проходят территориальные.

Сейчас они продемонстрировали планы еще трех видов учений в рамках ОДКБ. Диктаторы проводят такие тренировки, полагая, что их армии их защитят, но я в этом сомневаюсь. Не думаю, что сегодня белорусские военные действительно готовы умирать и проливать кровь за власть Лукашенко, который находится 32 года в своем кресле,

– подытожил Латушко.

Полное интервью с Павлом Латушко: смотрите в видео