Первые практические испытания: в Польше 5 тысяч военных готовят к возможной миссии в Украине

В Польше до 22 ноября будут проходить военные учения "Коалиция 26.2" с участием почти 5 тысяч солдат. Это первые практические испытания сил, готовящихся к возможной миротворческой миссии в Украине.

Об этом пишет Wyborcza.

Детали учений

К учениям привлечено около 2,8 тысячи военнослужащих из 11 стран-партнеров, включая Францию, Великобританию, Германию, Швецию и Турцию. Еще почти 2 тысячи польских солдат обеспечивают логистическую поддержку операции.

Учения организуются в рамках так называемой коалиции добровольцев – созданной в 2025 году под председательством Франции и Великобритании группы государств, которые заявляют о готовности отправить свои войска в Украину после заключения перемирия с Россией,

– напомнили в публикации.

Отмечается, что инициатива функционирует как неформальное объединение за пределами НАТО, поэтому возможные инциденты во время будущей операции не приведут к автоматическому применению статьи 5 Договора о НАТО. Основные условия сотрудничества союзники зафиксировали в Парижской декларации от 6 января 2026 года. Там указано, что контингенты могут прибыть в Украину исключительно по просьбе Киева после прекращения боевых действий.

Бригадный генерал Артур Дембчак из Инспекции поддержки Вооруженных сил отметил, что учения стали прежде всего практической проверкой логистики войск.

Во время учений в Польше военные отрабатывают все то, что будет наиболее необходимо для поддержки Украины после окончания войны. На практике это означает проверку того, насколько эффективно перебросить войска, организовать снабжение, защитить подразделения и оперативно ремонтировать поврежденную технику. Помимо совместных учений на суше, программа также предусматривает военные полеты и тщательное планирование будущего разминирования моря,

– пояснили журналисты.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что его страна не будет направлять военных в Украину, потому что это не предусмотрено ни одним планом. Вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш также подчеркнул, что у польской армии есть другие стратегические задачи.

Не обошлось без угроз со стороны Кремля

Учения на территории Польши вызвали резкую реакцию Москвы. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила против идеи пребывания западных военных за восточной границей Польши и назвала их присутствие абсолютно неприемлемым для Кремля.

По ее словам, российская армия будет рассматривать появление иностранных подразделений на территории Украины как законные военные цели, "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Напомним, что Евросоюз продлил работу учебной миссии EUMAM Ukraine до 15 ноября 2028 года. На два года программы выделили почти 300 миллионов евро. Кроме того, партнеры решили открыть официальное представительство миссии непосредственно в Украине.