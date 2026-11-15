Перші практичні випробування: у Польщі 5 тисяч військових готують до ймовірної місії в Україні

Про це пише Wyborcza.

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Деталі навчань

До навчань залучили приблизно 2,8 тисячі військовослужбовців з 11 країн-партнерів, включно з Францією, Великою Британією, Німеччиною, Швецією та Туреччиною. Ще майже 2 тисячі польських солдатів забезпечують логістичну підтримку операції.

Навчання організовуються в рамках так званої коаліції добровольців – створеної у 2025 році під головуванням Франції та Великої Британії групи держав, які заявляють про готовність відправити свої війська в Україну після укладення перемир'я з Росією– нагадали в публікації.

Зазначається, що ініціатива функціонує як неформальне об'єднання поза межами НАТО, тому можливі інциденти під час майбутньої операції не призведуть до автоматичного застосування статті 5 Угоди про НАТО. Базові умови співпраці союзники зафіксували в Паризькій декларації від 6 січня 2026 року. Там вказано, що контингенти можуть прибути до України виключно на прохання Києва після зупинки бойових дій.

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Бригадний генерал Артур Дембчак з Інспекції підтримки Збройних сил зазначив, що навчання стали передусім практичною перевіркою логістики війська.

Під час навчань у Польщі військові відпрацьовують усе те, що буде найбільш необхідним для підтримки України після закінчення війни. На практиці це означає перевірку того, як ефективно перекинути війська, організувати постачання, захистити підрозділи та оперативно ремонтувати пошкоджену техніку. Окрім спільних навчань на суші, програма також передбачає військові польоти та ретельне планування майбутнього розмінування моря– пояснили журналісти.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що його держава не відправлятиме військових до України, оскільки це не передбачено жодним планом. Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш також підкреслив, що польська армія має інші стратегічні завдання.

Не обійшлось без погроз з боку Кремля

Навчання на території Польщі викликали різку реакцію Москви. Речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила проти ідеї перебування західних військових за східним кордоном Польщі та назвала їхню присутність абсолютно неприйнятною для Кремля.

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За її словами, російська армія розцінюватиме появу іноземних підрозділів на території України як законні військові цілі, "з усіма випливаючими з цього наслідками".

Нагадаємо, що Євросоюз продовжив роботу навчальної місії EUMAM Ukraine до 15 листопада 2028 року. На два роки програми виділили майже 300 мільйонів євро. Крім того, партнери вирішили відкрити офіційне представництво місії безпосередньо в Україні.