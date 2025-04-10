Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что говорится также о некоторых европейских странах. Между тем Силы обороны готовы к любому развитию событий.

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Угроза военных учений в Беларуси

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ вспомнил, что еще в январе этого года на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что совместные военные учения России и Беларуси будут представлять угрозу не только для Украины (учитывая агрессию с территории Беларуси), но и для стран Балтии и Польши.

Надо бить тревогу. Об этом предупреждали, в этом могут быть серьезные опасности,

– подчеркнул Мусиенко.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что из-за проведения военных учений Россия может скрывать создание группировок наступательных войск, ведь любое учение имеет цель. Такая же ситуация была в 2022 году, что переросло в полномасштабное вторжение.

"Из этого мы понимаем, какие перед нами есть вызовы. Враг может не оставлять планы по атакам с территории Беларуси. Я знаю, что Силы обороны проводят соответствующие мероприятия, чтобы не прекращать укрепление границ с Беларусью и минимизировать возможности российских наступательных действий", – подчеркнул он.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ добавил, что вражеским войскам будет трудно повторить наступление 2022 года. Силы обороны заминировали поля, взорвали мосты и построили фортификации. Украинские военные готовы "отменить" планы россиян.

К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан поделился мнением, что наступление из Беларуси также маловероятно, потому что Александр Лукашенко не допустит, чтобы российские войска снова зашли из его страны на территорию Украины. Россияне же пытаются информационно запугать военным учением и возможным наступлением, потому что боятся появления в Украине европейских войск.