Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що мовиться також про деякі європейські країни. Тим часом Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

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Загроза військових навчань у Білорусі

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ пригадав, що ще у січні цього року на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський попередив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі становитимуть загрозу не лише для України (з огляду агресії з території Білорусі), а й для країн Балтії та Польщі.

Треба бити на сполох. Про це попереджали, в цьому можуть бути серйозні небезпеки,

– наголосив Мусієнко.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що через проведення військових навчань Росія може приховувати створення угруповань наступальних військ, адже будь-яке навчання має ціль. Така ж ситуація була у 2022 році, що переросло у повномасштабне вторгнення.

"З цього ми розуміємо, які перед нами є виклики. Ворог може не полишати плани щодо атак з території Білорусі. Я знаю, що Сили оборони проводять відповідні заходи, щоб не припиняти зміцнення кордонів з Білорусі та мінімізувати можливості російських наступальних дій", – підкреслив він.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ додав, що ворожим військам буде важко повторити наступ 2022 року. Сили оборони замінували поля, підірвали мости та збудували фортифікації. Українські військові готові "скасувати" плани росіян.

До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан поділився думкою, що наступ з Білорусі також є малоймовірним, бо Алєксандр Лукашенко не допустить, щоб російські війська знову зайшли з його країни на територію України. Росіяни ж намагаються інформаційно залякати військовим навчанням та можливим наступом, бо бояться появи в Україні європейських військ.