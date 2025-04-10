Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю керівника ОП Андрія Єрмака виданню Corriere della Sera.

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Україна ніколи не визнає окуповані території російськими

У Єрмака запитали, чи готова Україна поступитися територіями, окупованими росіянами, в обмін "на певний і безпечний мир".

На що глава Офісу президента відповів категорично.

Ми ніколи не визнаємо законність російської окупації наших регіонів силою. Для нас це є червоною лінією. По-друге, ще потрібні серйозні гарантії безпеки. І Росія повинна думати про військові репарації,

– сказав він.

У Єрмака також поцікавилися, чи готовий президент Зеленський заморозити статус окупованих територій на 15 років. Але він додав, що "зарано про це говорити".

"Давайте крок за кроком: спочатку повне припинення вогню", – сказав керівник ОП.