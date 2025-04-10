Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що військові зазвичай пропрацьовують найгірший розвиток подій, і попереджають про нього. Також Головнокомандувач Сирський наголосив, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" можуть мати на меті приховане створення угруповань наступальних військ.

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Здійснюють інформаційне залякування

Світан зауважив, що імовірність реалізації найгіршого варіанта може бути вкрай мінімальною. Насамперед через те, що Алєксандр Лукашенко не допустить, щоб російські війська знову зайшли з Білорусі на територію України.

Економіка та енергетика Білорусі, за його словами, буде ліквідована впродовж кількох днів засобами ураження, які має Україна. Достатньо буде одного пуску, подібного до того, що зараз здійснюються по території Росії.

Якщо сотня безпілотників зайде на білоруський нафтопереробний завод, від нього нічого не залишиться. Також під ударом може опинитися атомна станція, яка живить білоруську економіку. Якщо вона зупинить свою роботу, то Білорусь не вибереться з хаосу, в якому опиниться,

– сказав військовий експерт.

Полковник ЗСУ в запасі припустив, що сьогодні не та ситуація, яка була у 2022 році. Тим більш, що українські війська підготувались навіть до найгіршого розвитку подій.

Зверніть увагу! Напередодні повномасштабного вторгнення – у лютому 2022 року – Росія та Білорусь проводили спільні навчання. Водночас у США попереджали, що під прикриттям маневрів російські війська перемістять у Білорусь, і це буде підготовкою до майбутнього нападу на Україну.

Свого часу, за словами Романа Світана, генерал-лейтенант Сергій Наєв керував відбудовою системи фортифікацій вздовж україно-білоруського кордону. Там приблизно 1000 кілометрів фронту, де розташовано десятки тисяч особового складу українських військ.

Зараз також розглядається заходження в Україну європейських сил якраз на кордон з Білоруссю,

– підкреслив військовий експерт.

Водночас росіяни намагаються інформаційно залякати військовим навчанням та можливим наступом, тому що бояться появи в Україні європейських військ.