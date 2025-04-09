Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив у розмові з 24 Каналом, коли з'являться точні ознаки того, що росіяни готові наступати з території Білорусі. Також стало відомо, що ворог фактично розпочав наступ у Сумській та Харківській області.

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Існує геополітичний чинник

Коваленко зауважив, що Владіміру Путіну, щоб підготувати країну, ресурсну базу і логістику до військової операції проти європейських країн, потрібно 4 – 6 років.

Також йому необхідно підготувати союзників, зокрема, КНДР, щоб їх жива сила була сконцентрована вже в російській формі, наприклад, в Білорусі або інших регіонах Росії,

– пояснив він.

Щодо можливого наступу на територію України з боку Білорусі, то, за словами керівника ЦПД, станом на зараз такої інформації немає.

Однак Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що є ризик такого наступу. Якщо проводяться навчання, то за воєнною наукою, під будь-які маневри можна замаскувати наступальні плани. Ворог так вже робив у 2022 році.

За кількістю техніки, яка буде залучена до навчання, особовим складом, зонами його проведення, маршрутами переміщення техніки по Білорусі під час цих навчань, буде зрозуміло заздалегідь, чи є ризик для прикордоння України,

– наголосив він.

Остаточно зрозуміло, чи готує ворог наступ з Білорусі, буде влітку. Тому заспокоювати і говорити, що це точно не станеться, на думку Андрія Коваленка, не можна. Так само як і стверджувати, що це стовідсотково відбудеться.

Водночас існує геополітичний чинник – Китай, який економічно та бізнесово присутні в Білорусі. Це означає, додав керівник ЦПД, якщо росіяни накажуть Алєксандру Лукашенку робити, те що вони хочуть, не факт, що він піде на це. Тим більш, якщо Пекін буде проти.

Виникає питання, чи потрібно це Китаю, адже його політика дещо інша. Тому навіть в геополітичному аспекті говорити про те, що територія Білорусі буде використана для наступу на Україну, як відзначив він, дещо зарано.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю, що масштабні навчання "Захід-2025", які Білорусь та Росія проводитимуть восени, мають на меті приховане створення угруповань наступальних військ.

Видимість навчань, за його словами, це "найбільш прийнятний спосіб" перекинути війська на певні напрямки та створити угруповання. Він нагадав, що саме це передувало повномасштабному вторгненню Росії в Україну у 2022 році.