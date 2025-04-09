Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил в разговоре с 24 Каналом, когда появятся точные признаки того, что россияне готовы наступать с территории Беларуси. Также стало известно, что враг фактически начал наступление в Сумской и Харьковской области.

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Существует геополитический фактор

Коваленко отметил, что Владимиру Путину, чтобы подготовить страну, ресурсную базу и логистику к военной операции против европейских стран, нужно 4 – 6 лет.

Также ему необходимо подготовить союзников, в частности, КНДР, чтобы их живая сила была сконцентрирована уже в российской форме, например, в Беларуси или других регионах России,

– объяснил он.

Относительно возможного наступления на территорию Украины со стороны Беларуси, то, по словам руководителя ЦПД, по состоянию на сейчас такой информации нет.

Однако Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что есть риск такого наступления. Если проводятся учения, то по военной науке, под любые маневры можно замаскировать наступательные планы. Враг так уже делал в 2022 году.

По количеству техники, которая будет привлечена к учениям, личному составу, зонам его проведения, по маршрутам перемещения техники по Беларуси во время этих учений, будет понятно заранее, есть ли риск для приграничья Украины,

– подчеркнул он.

Окончательно понятно, готовит ли враг наступление из Беларуси, будет летом. Поэтому успокаивать и говорить, что это точно не произойдет, по мнению Андрея Коваленко, нельзя. Так же, как и утверждать, что это стопроцентно произойдет.

В то же время существует геополитический фактор – Китай, который экономически и бизнесово присутствует в Беларуси. Это означает, добавил руководитель ЦПД, если россияне прикажут Александру Лукашенко делать, то что они хотят, не факт, что он пойдет на это. Тем более, если Пекин будет против.

Возникает вопрос, нужно ли это Китаю, ведь его политика несколько иная. Поэтому даже в геополитическом аспекте говорить о том, что территория Беларуси будет использована для наступления на Украину, как отметил он, несколько рано.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью, что масштабные учения "Запад-2025", которые Беларусь и Россия будут проводить осенью, имеют целью скрытое создание группировок наступательных войск.

Видимость учений, по его словам, это "наиболее приемлемый способ" перебросить войска на определенные направления и создать группировку. Он напомнил, что именно это предшествовало полномасштабному вторжению России в Украину в 2022 году.