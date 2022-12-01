Такое расширение предполагает не только увеличение количества украинцев на учениях, но и тип учений, которые они могут получить от США. Об этом говорят официальные лица Америки.

К теме Самая опытная армия мира, – Буданов о мощи ВСУ и причинах обучения военных за границей

Что предусматривают учения

Как сообщают в CNN, с начала полномасштабного вторжения США обучили уже несколько тысяч украинских солдат. Такие учения в основном проходили небольшими группами и для овладения конкретными системами вооружения.

Если же расширение будет утверждено, то обучение будет проходить для значительно больших групп воинов и будет предусматривать овладение более сложной тактикой боя, в частности координацией маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.

Предложение расширения учений, которое внесли по поручению Украины, находится на межведомственном рассмотрении в администрации США. Однако в издании сообщили, что высокопоставленный чиновник отказался комментировать подробности.

Мы не будем опережать решения, которые еще не были приняты, но мы постоянно ищем способы убедиться, что у украинцев есть навыки, которые нужны для достижения успеха на поле боя, поскольку Украина защищает свою территорию от российской агрессии,

– сказал он CNN.

Где они могут происходить

Если расширение подготовки украинских сил одобрят, то учения будут проходить на базе армии США в Графенвере в Германии. Как сообщили чиновники США, именно там можно провести такие учения, ведь там есть группа инструкторов и ресурсы, необходимые для проведения более сложной подготовки украинских воинов. Так, обучающее командование 7-й армии в Графенвере проводит живые и виртуальные тренировки для всех армейских сил в Европе и Африке. И эти ресурсы могут быть сосредоточены на украинских силах.

Однако отметим, что по данным CNN в Германии не получали официального запроса от США относительно дополнительного обучения украинцев там.

У нас нет официального запроса. Но в целом это, кажется, полностью отвечает нашим совместным усилиям в поддержке Украины,

– сказал немецкий чиновник.

Как только Белый дом примет положительное решение, расширение учений украинских сил может начаться быстро.

Военные учения украинцев: последние новости

В Великобритании украинских воинов обучают около 70 норвежских инструкторов. По информации Минобороны, этой осенью подготовку пройдут 10 тысяч военных. В следующем году планируют обучить еще 19 тысяч.

15 ноября стало известно, что в рамках новой помощи от Германии предусмотрены учения до 5 тысяч украинских солдат в июне 2023 года.

Также ЕС запустил тренировочную миссию для украинских военных EUMAM Ukraine в рамках которой проведут учения до 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Однако, отметим, что Венгрия официально отказалась тренировать воинов ВСУ и финансировать миссию ЕС. По мнению главы МИД страны Сийярто, для урегулирования войны нужны переговоры между Россией и Украиной.

В этом году военные учения НАТО пройдут и на территории Украины. В целом планируется провести 9 многонациональных военных учений общей стоимостью 106,5 миллиона гривен.

Вас это может заинтересовать – мощные учения военных в Эстонии: видео