Таке розширення передбачає не лише збільшення кількості українців на навчаннях, а й тип навчань, які вони можуть отримати від армії США. Про це кажуть офіційні особи Америки.

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Що передбачають навчання

Так, як повідомляють у CNN, з початку повномасштабного вторгнення США навчили уже декілька тисяч українських солдатів. Такі навчання переважно проходили невеликими групами й для оволодіння конкретними системами озброєння.

Якщо ж розширення затвердять, то навчання проходитимуть для значно більших груп воїнів та передбачатимуть оволодіння складнішою тактикою бою, зокрема координацією маневрів піхоти з артилерійською підтримкою.

Пропозиція розширення навчань, яку внесли за дорученням України, наразі перебуває на міжвідомчому розгляді в адміністрації США. Однак у виданні повідомили, що високопоставлений чиновник відмовився коментувати деталі.

Ми не будемо випереджати рішення, які ще не були прийняті, але ми постійно шукаємо способи переконатися, що українці мають навички, які потрібні для досягнення успіху на полі бою, оскільки Україна захищає свою територію від російської агресії,

– сказав він CNN.

Де вони можуть відбуватися

Якщо розширення підготовки українських сил схвалять, то навчання проходитимуть на базі армії США в Графенвері, що у Німеччині. Як повідомили чиновники США, саме там можна провести такі навчання, адже там є група інструкторів та ресурси, необхідні для проведення складнішої підготовки українських воїнів. Так, навчальне командування 7-ї армії у Графенвері проводить живі та віртуальні тренування для всіх армійських сил у Європі та Африці. І ці ресурси можуть бути зосереджені на українських силах.

Однак зазначимо, що за даними CNN у Німеччині не отримували офіційного запиту від США щодо додаткового навчання українців там.

У нас немає офіційного запиту. Але в цілому це, здається, цілком відповідає нашим спільним зусиллям у підтримці України,

– сказав німецький чиновник.

Тож як тільки Білий дім прийме позитивне рішення, розширення навчань українських сил може розпочатися швидко.

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