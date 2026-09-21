Обучение продлится несколько дней. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

Что говорят в Турции?

В Турции начались военно-морские учения Denizkurdu-I/2026 ("Морской волк-I/2026"). Они пройдут с 20 по 25 сентября.

Мы сильны, решительны и всегда готовы к работе в каждом уголке нашей Голубой Родины,

– написали в Министерстве обороны Турции.

Учения будут проходить в трех морях:

Эгейском;

Черном;

Средиземном.

Обратите внимание! " Голубая Родина" – это доктрина, что предусматривает принадлежность Турции водного пространства вокруг ее континентальной территории. В рамках этой концепции прилегающая акватория Средиземного, Эгейского, Мраморного и Черного морей объявляется зоной безусловных стратегических интересов страны и частью Турции как "Голубая Родина".

Напомним, что турецкое правительство готовило план безопасного прохождения агропродукции через Черное море. Анкара заявляла, что вела активные переговоры как с Киевом, так и с Москвой.