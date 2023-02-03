Предваряют все графики: воины ВСУ быстро осваивают западную технику

Западные партнеры продолжают передавать Украине вооружение, и Вооруженные Силы мгновенно его осваивают. В частности, во время встречи с Алексеем Резниковым глава минобороны Польши сказал, что украинские воины приступят к тренировкам на танках от союзников.

Собственно, генерал-лейтенант и заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк констатировал, что украинские воины не тратят времени. Так он прокомментировал заявление военного атташе по обороне посольства Украины в США Бориса Кременецкого относительно обучения наших воинов управления ЗРК Patriot и главы оборонного ведомства Польши.

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Украинские военные опережают графики учений

Кременецкий отметил, что военнослужащие ВСУ овладевают ЗРК Patriot с опережением графика и могут завершить обучение за считанные недели. В то же время Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что обучение украинских военных работе с западными танками начнется через несколько дней.

Обучение военнослужащих ВСУ полному спектру умений как для обороны, так и для наступления – от стрелкового дела до работы с тяжелым вооружением, – продолжается в ряде стран-союзников,

– ответил на это генерал-лейтенант Павлюк.

Заметим, что Блащак сделал заявление о проведении тренировок украинских военных на территории Польши на совместной пресс-конференции с главой минобороны нашего государства Резниковым.



Главы министерств обороны Польши и Украины / Фотография Military Media Center

Также он констатировал, что Украина должна готовиться к вероятному усилению военных действий стороны России

Мы приняли декларации по делу "Танковой коалиции", но чтобы (декларации – 24 Канал) скорее воплотилась в жизнь, мы решили во второй половине февраля встретиться в Брюсселе. Самое важное сейчас это начать тренировку украинских солдат на этих танках. Такие тренировки начнутся в Польше, буквально через несколько дней,

— акцентировал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Варшаву поражает отвага ВСУ

Во время этой же пресс-конференции Блащак подчеркнул, что свободная Украина – это гарантия свободной Польши. По его словам, об этом еще в 2008 году говорил покойный президент Лех Качиньский и еще в 2009 году во время годовщины Пакта Молотова – Риббентропа он предупреждал мир о российском империализме.

Нас поражает отвага украинских солдат. В то же время я очень горжусь польским народом за то, что он солидарен в отношении украинцев, вынужденных к нам приехать из-за агрессии России,

– заметил он.

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К этой теме напомним, 3 февраля в Соединенных Штатах объявили о предоставлении нашему государству дальнобойных ракет. В то же время, с ответом на это решение Вашингтона не заставили себя ждать в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков бултыхнул, что "всем нужно помнить речь Путина в Волгограде". Однако для чего слушать этот спич российского диктатора, не очень понятно, ведь во время него он всего еще раз пригрозил Западу.